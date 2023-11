15 ans de l'association des artisans du 66

Notre association fête ses 15 ans d'union entre différents artisans du territoire de Perpignan (66) : peintre, carreleur, menuisier, spécialiste de l'isolation...devis entreprise travaux perpignan

Ensemble nous organisons des ateliers et rencontres à l'intention du grand public afin de leur présenter les métiers des travaux de rénovation que nous faisons au quotidien : noous organisons régulièrerment des ateliers de démonstration de confection de fenetres en bois ou de pose de carrelage ;des séances d'informations à la rénovation énergétique et aux reglementations en vigueur dans le secteur des travaux ; nous faisons participer petits et grands à des stages d'artisanat pendant les vacances, stages qui donneront aux plus jeunes l'idée de poursuivre dans cette voie de l'artisanat à Perpignan et sa région. Nous l'espérons.

C'est pour cela que nous soutenons la cause des apprentis d'auteuil .

Aujourd'hui notre idée est de remettre sur pied une pièce d'un batiment abandonné à Perpignan, pour la transformer en atelier dans lequel nous pourrons opérer plus professionnellement pour l'association et pour notre public.

50% des dons reçus pour cette opération seraient reversés aux apprentis d'auteuil

merci.